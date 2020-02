Traffico Roma del 08-02-2020 ore 17:00 (Di sabato 8 febbraio 2020) ALLE PORTE DI Roma, INCIDENTE SU VIA TIBURTINA, IN CORRISPONDENZA DI VIA MARCO SIMONE, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. Traffico IN CODA, SU VIA SALARIA, ANCHE QUI A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA LA TANGENZIALE EST E L’AREOPORTO DELL’URBE, IN DIREZIONE RACCORDO. AL QUARTIERE GIANICOLENSE, CHIUSA VIA VITELLIA TRA PIAZZA SAN PANCRAZIO E VIA DI DONNA OLIMPIA. SI TRATTA DI LAVORI DI POTATURA. IN ZONA TORREVECCHIA, CHIUSA VIA MARCELLO PROVENZALE, PER LAVORI, FINO ALLA MEZZANOTTE DI DOMANI. ALLE 17.30 NELLA BASILICA DI SAN GIOVANNI È PREVISTO L’ARRIVO DI NUMEROSE PERSONE CHE PARTECIPERANNO AD UNA CELEBRAZIONE ECCLESIASTICA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico DURANTE L’AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI. RICORDIAMO INFINE CHE DOMANI A Roma CI SARÀ LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 ... romadailynews

