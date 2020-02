Torino, Longo prepara l’esordio: ripartirà dalla difesa a tre (Di sabato 8 febbraio 2020) Torino, Longo prepara l’esordio: nessuno stravolgimento a treno in corsa, il tecnico granata ripartirà dalla difesa a tre L’aveva annunciato in tempi non sospetti, ovvero durante la conferenza stampa di presentazione di martedì pomeriggio: «Un tecnico che subentra in corsa deve avere il dono della sintesi». E dunque si è adattato, Moreno Longo. Che questo pomeriggio esordirà sulla panchina granata contro la Samp senza operare, appunto, stravolgimenti. Soprattutto a livello di assetto tattico. «Cominceremo con la difesa a tre, perché questa squadra è stata costruita in estate per giocare così. Il passaggio a quattro richiede del tempo», ha spiegato ieri Longo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

