The New Pope: la spiegazione del finale e le teorie su una possibile nuova stagione (Di sabato 8 febbraio 2020) Torniamo sul finale di stagione di The New Pope, la serie tv di Paolo Sorrentino, per provare a coglierne il significato; e per capire se, dopo The Young Pope e questa serie, ci potrà essere un "terzo Papa". La Pietà, il capolavoro di Michelangelo, campeggiava per due volte nel corso dell'episodio 7 di The New Pope, la serie di Paolo Sorrentino che si è appena conclusa con l'episodio 9 (qui la nostra recensione) in onda su Sky Atlantic e NOW Tv. Ora lo abbiamo capito, quell'immagine della Pietà non era solo funzionale alla storia di quell'episodio, senz'altro il più bello della serie di Sorrentino, ma era anche un presagio di quello che sarebbe accaduto nel finale di stagione della serie incentrata su Lenny Belardo e John Brannox. Dopo avervi raccontato, nelle nostre recensioni, settimana dopo settimana, con meno ... movieplayer

