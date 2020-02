Thailandia, soldato uccide 20 persone in diretta su Facebook. Braccato dalla polizia, avrebbe con sé alcuni ostaggi (Di sabato 8 febbraio 2020) Il sospettato ha aperto il fuoco contro il proprio superiore e altri compagni, poi è fuggito in un centro commerciale dove si è rivolto contro la folla lastampa

Agenzia_Ansa : #Thailandia: soldato spara in centro commerciale, almeno 12 morti #ANSA - MediasetTgcom24 : Thailandia, soldato spara in centro commerciale: almeno 12 morti - repubblica : Thailandia, soldato spara sulla folla in centro commerciale: 'Molte vittime' [aggiornamento delle 14:27] -