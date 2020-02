Thailandia, soldato fa strage al centro commerciale in diretta Facebook (Di sabato 8 febbraio 2020) strage in Thailandia: un soldato dell’esercito ha ucciso un ufficiale in un campo di addestramento, poi è fuggito e ha commesso una carneficina in un centro commerciale trasmettendo tutto in diretta su Facebook. Grave il bilancio dei morti. L’autore della strage è il sergente Jakrapanth Thomma, un soldato dell’esercito tailandese. Secondo quanto riportano le fonti, … L'articolo Thailandia, soldato fa strage al centro commerciale in diretta Facebook proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

