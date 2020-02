Thailandia, soldato apre il fuoco in un centro commerciale: almeno 20 morti (Di sabato 8 febbraio 2020) AGGIORNAMENTO ORE 17.30. È salito a 20 il bilancio delle vittime della furia omicida del militare thailandese Jakraphanth Thomma, iniziata nel campo militare di Suatham Phithak. Lì, secondo la più recente ricostruzione fatta dalle autorità thailandesi, il giovane avrebbe ucciso il suo superiore, un altro soldato e una donna di 63 anni prima di darsi alla fuga.L'assassino si sarebbe allontanato dal campo militare dopo aver rubato un'auto ed avere fatto scorta di armi e munizioni. Da lì al suo arrivo al centro commerciale Terminal 21 il militare si sarebbe fermato in diversi luoghi, incluso un tempo buddista, e si sarebbe lasciato alle spalle una scia di morti e feriti prima di raggiungere il centro commerciale.La situazione è ancora in divenire: il militare si trova nel centro commerciale e avrebbe preso degli ostaggi. Le trattative per la resa sono ancora in corso e al momento non è ... blogo

