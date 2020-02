Thailandia, militare apre il fuoco davanti a un centro commerciale di Korat: almeno 12 morti. L’attacco trasmesso in diretta su Facebook (Di sabato 8 febbraio 2020) Ha rubato un hummer militare, ha caricato un’arma automatica e, arrivato davanti al centro commerciale Terminal 21 di Korat, nel nord-est della Thailandia, ha aperto il fuoco. Così il sergente Jakkrapanth Thomma ha compiuto una strage, trasmessa in diretta su Facebook: sono 12 le persone uccise nell’assalto del militare. Sui media thailandesi e suoi social network circolano già diversi filmati in cui si vede la gente fuggire e si sentono i colpi d’arma da fuoco. La diretta del sergente, invece, è stata subito rimossa da Facebook. Thomma sarebbe in fuga. L'articolo Thailandia, militare apre il fuoco davanti a un centro commerciale di Korat: almeno 12 morti. L’attacco trasmesso in diretta su Facebook proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

