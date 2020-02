Thailandia: attacco contro un centro commerciale, almeno 10 morti (Di sabato 8 febbraio 2020) attacco contro un centro commerciale in Thailandia, almeno 10 morti: l’autore sarebbe un soldato che si è anche ripreso mentre spara. La polizia thailandese ha detto di essere sulle tracce di un soldato che ha aperto il fuoco e ucciso almeno 10 persone. L’agguato è avvenuto nella giornata di oggi nella provincia thailandese di Nakhon … L'articolo Thailandia: attacco contro un centro commerciale, almeno 10 morti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

MariaAversano1 : RT @FQLive: #ULTIMORA Thailandia, militare apre il fuoco davanti a centro commerciale: 12 morti. L'attacco in diretta - pablo_meloni : RT @FQLive: #ULTIMORA Thailandia, militare apre il fuoco davanti a centro commerciale: 12 morti. L'attacco in diretta - Amaccagno66Anna : RT @agenzia_nova: #Thailandia: militare spara in un centro commerciale uccidendo 12 persone. Sembra che durante l'attacco l'aggressore si f… -