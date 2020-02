Tenta furto all’Oviesse, preso 34enne di origini georgiane (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Ha Tentato di portare via degli indumenti dai magazzini Oviesse su Corso Vittorio Emanuele a Salerno il cittadino georgiano 34enne, G.A., che è stato bloccato ieri sera dai Carabinieri dopo aver rubato alcuni indumenti a cui aveva strappato l’antitaccheggio. Il soggetto è stato condotto a fatica all’interno dell’auto ed ha Tentato più volte di divincolarsi dai Carabinieri. È stato inizialmente associato ai domiciliari con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Stamattina l’arresto è stato convalidato e rubricato come rapina impropria. Nessuna misura cautelare successiva è stata applicata, fanno sapere i Carabinieri. L'articolo Tenta furto all’Oviesse, preso 34enne di origini georgiane proviene da Anteprima24.it. anteprima24

