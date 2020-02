Tennis, Italia ai play-off di Fed Cup: fase a gironi superata da imbattuta (Di sabato 8 febbraio 2020) Tennis, fase a gironi Fed Cup: l’Italia supera indenne il quadruplo scoglio e approda ai play-off. Imbattute le azzurre nella trasferta estone. TALLIN (ESTONIA) – L’Italia supera la fase a gironi della Fed Cup di Tennis e sogna il grande colpo. Ottima la prestazione delle azzurre a Tallin che non hanno perso un colpo e sono riuscite ad ottenere il pass per i play-off in programma il prossimo aprile. Si tratta di un appuntamento importante per il movimento femminile che non sta attraversando un momento ottimale. Ora c’è la grande voglia di riscatto e soprattutto l’opportunità di poter entrare nell’Olimpo del Tennis mondiale per quanto riguarda la Fed Cup. Lo sa bene Tathiana Garbin che in queste sfide si è affidata alle migliori. Le risposte sono state positive ma ora si attende il definitivo salto di qualità in un anno che porterà tutte alle ... newsmondo

