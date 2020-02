Tennis, Fed Cup 2020. Tathiana Garbin: “Una settimana fantastica, le ragazze bravissime” (Di sabato 8 febbraio 2020) Missione compiuta per la Nazionale italiana di Tennis al femminile. Le azzurre chiudono la pratica Croazia dopo i primi due singolari e si qualificano per il playoff (si giocherà ad aprile) che varrà l’accesso al World Group di Federation Cup. Decisiva la vittoria di Camila Giorgi su Jana Fett. Il commento del capitano azzurro Tathiana Garbin: “Le ragazze sono state brave a gestire le energie fisiche e mentali, non era facile giocando tutti i giorni da mercoledì. Oggi con la Croazia era decisiva e le ragazze sono state bravissime mettendo da parte l’io ed esaltando il noi come si dovrebbe sempre fare in una squadra. E’ stata una settimana fantastica”. Prosegue: “C’è una bellissima atmosfera, adesso dobbiamo rimanere unite e mi riferisco alle giocatrici ma anche allo staff. Abbiamo passato tanto tempo insieme in questi giorni, sono orgogliosa di guidare questo gruppo, c’è serenità ... oasport

Tennis_Ita : Fed Cup 2020, Italia ai Play Off: superata anche la Croazia - tolnika4 : @ninosardina90 @swiss_tennis Continuo a capire un tubo del nuovo format. Non ha giocato la Golubic, che in Fed Cup… - zazoomnews : Tennis Fed Cup 2020: decise le quattro squadre europee che accedono ai play-off di aprile - #Tennis #2020: #decise… -