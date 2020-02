Tennis, Fed Cup 2020: decise le quattro squadre europee che accedono ai play-off di aprile (Di sabato 8 febbraio 2020) Si sono completati gli spareggi promozione che hanno designato le quattro squadre europee che hanno avuto accesso ai play-off della Fed Cup di Tennis: saranno Polonia, Serbia, Ucraina ed Italia che tenteranno ad aprile di accedere alle Fed Cup Qualifiers in programma nel febbraio 2021. In parole povere le quattro formazioni che avevano vinto i rispettivi raggruppamenti oggi hanno confermato il pronostico nelle sfide incrociate con le seconde classificate, anche se in due casi è stato necessario il doppio per dirimere la questione e certificare la formazione vincitrice. Nell’evento disputato in Lussemburgo non ha avuto problemi la Polonia, che ha liquidato per 2-0 la Svezia, vincendo entrambi i singolari: Iga Swiatek ha regolato per 7-5 4-6 6-3 Mirjam Bjorklund, mentre Magda Linette ha battuto Johanna Larsson per 7-5 6-4. Nell’altra sfide la Serbia è ricorsa al doppio per ... oasport

