Tegola Taylor, Miwa Energia a Potenza senza il suo asso? (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In vista della trasferta di Potenza, per la Miwa Energia si fa largo la possibilità di dover rinunciare a Taylor, alle prese con la febbre. Il termometro segna implacabilmente 38 dalla tarda serata di giovedì sera, per Taylor Garcia Bustamante, play e top scorer della Miwa Energia. Saranno decisive le prime ore di domenica per avere contezza riguardo la situazione dell’asso cubano e per capire se potrà prendere parte alla delicata trasferta di Potenza. Già, Potenza. Una squadra partita per lottare e tenere il passo della Miwa Energia ma trovatasi, dopo l’abbandono dei suoi stranieri, a fronteggiare diverse sconfitte in stagione. Quasi tutte lontane da casa però. Si registra difatti solo una tonfo interno per i lucani, alla sesta di andata contro Sala Consilina, sulla sirena. Segno che non sarà semplice passare. “La squadra si è allenata ... anteprima24

Tegola Taylor Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tegola Taylor