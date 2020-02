System Shock 3: i problemi di OtherSide Austin mettono a rischio lo sviluppo dell'atteso RPG? (Di sabato 8 febbraio 2020) I fan di System Shock hanno vissuto gli ultimi anni in paradiso: non solo era stato annunciato un remake del primo, storico capitolo, ma in futuro avrebbero goduto anche di un sequel in carne ed ossa, System Shock 3, realizzato con l'aiuto della mente dietro la serie originale, lo storico sviluppatore Warren Spector.Purtroppo, ci duole comunicare che il terzo capitolo della serie sta navigando in acque molto turbolente: secondo alcuni rapporti, OtherSide Austin, gli sviluppatori di System Shock 3, hanno effettuato una pesante serie di licenziamenti negli ultimi mesi e stiamo parlando di personale parecchio importante, che potrebbe influenzare negativamente lo sviluppo del titolo.Secondo il profilo Linkedin di alcuni sviluppatori legati a System Shock 3, i licenziamenti hanno colpito il senior producer, il senior software engineer, il senior graphics programmer, il capo programmatore e ... eurogamer

Eurogamer_it : Licenziati parecchi sviluppatori di OtherSide Austin: #SystemShock3 rischia il blocco o la cancellazione? - Multiplayerit : System Shock 3 cancellato? Il team di sviluppo non sta più lavorando sul gioco - cyberanimax : -