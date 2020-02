Supergirl 4 su Italia1 per Elseworlds il crossover con The Flash 5 e Arrow 7 che lancia Batwoman: anticipazioni e programmazione (Di sabato 8 febbraio 2020) Sarà un pomeriggio movimentato quello di oggi per l'arrivo di Supergigl 4 su Italia1 per Elseworlds, il crossover con The Flash 5 e Arrow 7 che darà il via alla famosa Crisi che negli Usa è andata in onda tra dicembre e gennaio proprio in questa stagione. Italia1 accoglie l'eroina in gonnella interpretata da Melissa Benoist per l'evento visto che al sabato pomeriggio ha optato per un doppio episodio di The Flash 5 e un doppio episodio di Arrow 7 lasciando in panchina proprio Supergirl 4. Chi temeva il peggio per il crossover non deve preoccuparsi perché Elseworlds andrà in onda oggi, 8 febbraio, su Italia1 a partire dalle 14.20. Il primo episodio sarà "Altrimondi", il nono di The Flash 5, che farà da prima parte all'evento. Nell'episodio, Barry Allen e Oliver Queen si svegliano una mattina e si rendono conto di essere ognuno nel corpo dell'altro. Quando provano a spiegare al Team ... optimaitalia

Supergirl Italia1 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Supergirl Italia1