Studente dell’ateneo di Bologna arrestato in Egitto, Amnesty: ‘A rischio tortura’. Palazzotto: ‘Diritti violati, governo non può fare finta di niente’ (Di sabato 8 febbraio 2020) Il rischio per lo Studente dell’Università di Bologna arrestato in Egitto il 7 febbraio è quello di “essere torturato”. L’allarme arriva da Amnesty international che, poche ore dopo la diffusione della notizia, ha chiesto l’intervento dell’Italia perché il ricercatore egiziano Patrick George Zakysia sia liberato. “Ci aspettiamo un susseguirsi di ordini di detenzione di 15 giorni, rinnovabili più volte”, ha detto il portavoce Riccardo Noury, “e naturalmente in questa situazione di detenzione prolungata, con la scusa di condurre indagini, il rischio è che le condizioni detentive siano equiparabili a tortura, se non la tortura stessa”. E ha aggiunto: “Non sottovalutiamo di aver fatto questo ‘rumore’: è una deterrenza per chi pensa che nessuno nel mondo sappia cosa succede e che quindi crede di poterlo trattare ... ilfattoquotidiano

MPenikas : FQ: Studente dell’ateneo di Bologna arrestato in Egitto, Amnesty: ‘A rischio tortura’. Palazzotto: ‘Diritti violat… - Noovyis : (Studente dell’ateneo di Bologna arrestato in Egitto, Amnesty: ‘A rischio tortura’. Palazzotto: ‘Diritti violati, g… - Peppe24245235 : Signor ministro degli Esteri, il nostro ambasciatore sta ancora lì? #Egitto arrestato un attivista #Lgbt e student… -