Statale del Sempione, camion sfonda muretto e precipita per dieci metri: morto l’autista (Di sabato 8 febbraio 2020) Il mezzo è uscito di strada, tra Val d'Ossola e la Svizzera, precipitando nel torrente Diveria e sfasciandosi sui grossi massi che costeggiano il corso d’acqua. Alla guida c'era un 50enne della provincia di Varese, rinvenuto schiacciato sotto il rimorchio. I soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili. fanpage

Cocco060477 : RT @SkyTG24: Incidente sulla statale del Sempione, morto un camionista in Ossola - squopellediluna : RT @SkyTG24: Incidente sulla statale del Sempione, morto un camionista in Ossola - SkyTG24 : Incidente sulla statale del Sempione, morto un camionista in Ossola -