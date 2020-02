Sta bene il primo italiano contagiato. I titoli in prima pagina sui quotidiani (Di sabato 8 febbraio 2020) In Cina sono almeno seicento gli italiani ancora bloccati. I collegamenti aerei al momento sono sospesi. Si sta pensando a voli speciali per rimpatriarli. Mentre si allunga di quattordici giorni il periodo di sorveglianza sanitaria per gli italiani rientrati da Wuhan e ora in isolamento alla Cecchignola, dopo il primo caso di contagio da coronavirus. Nel frattempo il primo italiano contagiato — era in quarantena alla Cecchignola — dice di stare «bene». In 61 sono risultati positivi al test sulla nave da crociera isolata al largo del Giappone. E per il Frecciarossa deragliato vicino a Lodi sono indagati cinque operai. Secondo la procura lavoravano al cambio che ha causato il disastro. Nessuno di loro si è assunto la responsabilità con i pm. Le Ferrovie dichiarano: «Un errore inspiegabile, era un lavoro di routine». CORRIERE DELLA SERA Bloccati in Cina 600 italiani L'ipotesi di voli ... agi

