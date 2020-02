Speed skating, Coppa del Mondo Calgary 2020: nei 3000 metri Francesca Lollobrigida è terza nella Division B (Di sabato 8 febbraio 2020) Si è chiusa la prima giornata di gare valide per la tappa di Coppa del Mondo di Speed skating di Calgary: sul ghiaccio canadese per l’Italia c’è il 14° posto di Noemi Bonazza nei 3000 metri femminili, mentre sulla medesima distanza si registra la terza piazza in Division B di Francesca Lollobrigida. Nei 500 metri maschili tripletta russa con la vittoria di Ruslan Murashov, che si impone in 34.043 e beffa per appena 9 millesimi Pavel Kulizhnikov, secondo in 34.052, mentre completa il podio Viktor Mushtakov con il crono di 34.068, staccato di 25 millesimi. Nella Division B Mirko Giacomo Nenzi è 12° in 34.983, mentre David Bosa giunge 17° in 35.124. Nei 1000 metri femminili vittoria della nipponica Nao Kodaira, che con il tempo di 1:12.652 mette in riga due russe: seconda è Olga Fatkulina in 1:12.806, staccata di 0.15, mentre è terza Yekaterina Shikhova in 1:12.842, a 0.19. In ... oasport

