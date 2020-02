Special Olympics, dalla sedia a rotelle alla medaglia d’oro: la storia di Samuele Tron (Di sabato 8 febbraio 2020) A margine dell'evento che ha radunato a Sappada 500 atleti di tutta Italia, il padre di questo ragazzo di 14 anni ha raccontato tutta la sua emozione nel vedere il figlio in gara insieme agli altri ragazzi: "Ho ancora nitido il ricordo di un momento in particolare, quando all’arrivo gli hanno messo il pass di atleta. E’ stata un’emozione incredibile: in Trong>Special Trong> Trong>Olympics Trong> Trong>Samuele Trong> è un atleta". fanpage

