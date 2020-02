Sinisa Mihajlovic: esce dall’ospedale e guida al successo il Bologna, in casa della Roma (Di sabato 8 febbraio 2020) Sinisa Mihajlovic è stato ricoverato per quasi due settimane in ospedale, il giorno in cui è stato dimesso, in auto ha raggiunto Roma, dove ha diretto i suoi ragazzi che hanno vinto per 3-2. L'allenatore del Bologna dopo la terapia per il posto trapianto del midollo osseo è stato sottoposto a una terapia anti-virale. fanpage

angelomangiante : Ci sarà #Mihajlovic in panchina stasera all'Olimpico. Sciolti gli ultimi dubbi, dopo essere stato dimesso oggi dal… - OptaPaolo : 100 - Con il successo contro la #Roma, Sinisa #Mihajlovic ha ottenuto la sua vittoria numero 100 da allenatore in S… - Gazzetta_it : Sinisa in tripla cifra: #Mihajlovic tocca quota 100 vittorie in #SerieA #RomaBologna -