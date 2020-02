Silvio Berlusconi alla ex moglie Veronica Lario. Finisce tutto con 46 milioni di euro (Di sabato 8 febbraio 2020) Silvio Berlusconi racconta la fine della storia con la sue ex moglie Veronica Lario: tutto si ferma ai 46 milioni di euro Silvio Berlusconi parla della fine della storia con la sua ex moglie Veronica Lario. Dopo più 10 anni di battaglie, finalmente c’è un accordo tra gli ex coniugi su cui c’è la firma del Tribunale di Monza. Berlusconi ha rinunciato a chiedere indietro i 46 milioni di euro che l’ex moglie gli doveva secondo quanto stabilito dalla Cassazione. Infatti, gli Ermellini avevano confermato la revoca dell’assegno di divorzio, ma in realtà, l’ex premier ha deciso di non pretendere nulla. Veronica Lario, dal suo canto, invece ha deciso di non chiedere i 18 milioni che lui le avrebbe dovuto. Questa accordo con una rinuncia reciproca dei crediti, chiude le pendenze giudiziarie nonché i pignoramenti reciproci che erano scattati nel corso del contenzioso ... kontrokultura

Capezzone : Quindi #Graviano “si ricorda” di chiamare in causa Silvio #Berlusconi con 27-28 anni di ritardo. Ridicolo. Non mi s… - carlaruocco1 : Non solo ha più volte incontrato Silvio #Berlusconi, ma 'la mia famiglia con lui era in società”. Così ha dichiarat… - fanpage : Il boss Giuseppe Graviano ha deciso di raccontare i rapporti della sua famiglia con Silvio Berlusconi -