Sicilia: Miccichè, ‘serve classe politica che dica no a diktat romani’ (Di sabato 8 febbraio 2020) Palermo, 8 feb. (Adnkronos) – “La Sicilia ha bisogno di una classe politica che sappia dire di no ai diktat romani: non è possibile che il gettito dell’Iva sia passato dai 10 decimi al 3,70. Per la Regione ciò determina un ammanco di oltre 3 miliardi di euro all’anno. Bisogna riscoprire lo spirito autonomistico che animò i nostri padri costituenti che imposero a Roma di approvare il nostro Statuto senza che ne venisse cambiata una sola virgola”. Così il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè durante il convegno ‘Dal rivendicazionismo al regionalismo differenziato. Attualità del pensiero di Enrico La Loggia a sessant’anni dalla morte’ che si è svolto stamattina a Palazzo dei Normanni. “A sessant’anni dalla sua scomparsa, abbiamo deciso di creare a Palazzo Reale la Sala dello Statuto che intitoleremo a Enrico La ... calcioweb.eu

