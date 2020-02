“Settimana per il tuo cuore”, Comune e Cardiologi insieme per la prevenzione (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSanta Maria Capua Vetere – Nell’ambito delle numerose iniziative volte alla prevenzione, messe in campo dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Antonio Mirra con l’assessore Gabriella Gatto e i consiglieri comunali Salvatore Mastroianni e Pasquale Cipullo, in occasione della “Settimana per il tuo cuore” in concomitanza con la festa di San Valentino, il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha aderito all’iniziativa “Cardiologie Aperte 2020” realizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Cardiologi Ospedalieri. In tale occasione, da sabato 8 a domenica 16 febbraio, l’Unità di Cardiologia dell’Ospedale Melorio, con il primario Dott. Pietro Iodice, ha promosso una serie di incontri finalizzati alla sensibilizzazione sul tema della prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria. Si tratta di giornate di sensibilizzazione della popolazione ... anteprima24

