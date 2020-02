Sci freestyle, Coppa del Mondo aerials 2020: Burov e Ramanouskaya vincono a Deer Valley (Di sabato 8 febbraio 2020) A Deer Valley (USA) si è disputata la terza tappa della Coppa del Mondo 2020 di aerials, disciplina dello sci freestyle. Il russo Maxim Burov si è imposto nella gara maschile con 139.00 punti, il 21enne ha così conquistato il quinto successo in carriera nel massimo circuito e si è portato in testa alla classifica generale con 209 punti: il classe 1998 ora ha nove lunghezze di vantaggio sul fuoriclasse cinese Guangpu Qi che, dopo aver trionfato nelle prime due tappe, non ha partecipato a questo appuntamento come tutti gli altri connazionali. Al secondo posto si è piazzato lo svizzero Noe Rothe (126.91) davanti all’altro russo Ilia Burov (123.98). Nella gara femminile abbiamo invece assistito allo straripante assolo della bielorussa Aliaksandra Ramanouskaya che ha letteralmente dominato la gara trionfando con 106.74 punti. La 23enne ha firmato il terzo successo in carriera, il primo ... oasport

