Scherma | Grand Prix Torino 2020 | undici fiorettisti azzurri nel main draw

Oggi era il giorno delle qualificazioni maschili nel Gran Prix di fioretto a Torino (Trofeo Inalpi 2020). Sono undici in totale gli azzurri che domani gareggeranno nel tabellone principale. Una domenica che vedrà anche lo svolgimento della prova femminile con ben quattordici azzurre. Daniele Garozzo, Alessio Foconi ed Andrea Cassarà erano già qualificati per il main draw ed a loro si aggiunti ben otto atleti. Subito dopo la fase a girone hanno staccato il passa Lorenzo Nista, Davide Filippi e Guillaume Bianchi. Dopo gli assalti ad eliminazione diretta si sono qualificati: Giorgio Avola, Alessio Di Tommaso, Edoardo Luperi, Damiano Rosatelli e Francesco Ingargiola. Eliminazione, invece, per Tommaso Macchi, Tommaso Marini, Alessandro Gridelli, Alessandro Paroli, Federico Pistorio, Alessandro Stella, Pietro Velluti, Francesco Pio Iandolo, Tommaso Lombardi ed Alessandro Maci

