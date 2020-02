Scent of a Woman – Profumo di donna: trama, cast e curiosità del film con Al Pacino (Di sabato 8 febbraio 2020) Sabato 8 febbraio, dalle 21.25 in poi su ReteQuattro, va in onda il film del 1992 Scent of a Woman – Profumo di donna, diretto da Martin Brest (Vi presento Joe Black, Beverly Hills Cop ma anche il disprezzatissimo Amore estremo) con uno scatenato Al Pacino nei panni del protagonista. Una commedia che sfuma nel dramma per poi tornare commedia, in un continuo balletto tra i due generi, che il pubblico ricorda con affetto ancora oggi. Scent of a Woman – Profumo di donna: trailer Scent of a Woman – Profumo di donna: trama Frank Slade, tenente colonnello, si fa scortare da un giovane studente nei guai col proprio preside. Un po’ burbero e un po’ insofferente, l’uomo è deciso a finire in bellezza la propria vita. Così ha scelto Manhattan per ubriacarsi e fare follie finché ne ha voglia prima di andare fino in fondo con il suo piano e suicidarsi. Scent of ... tvzap.kataweb

