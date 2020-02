Scampia, striscione contro manifestazione della Lega (FOTO) (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Questa Lega è una vergogna”: ecco quanto si legge si un lungo striscione strotolato da uno dei palazzi di Scampia, a Napoli. Proprio in queste ore è in corso una manifestazione della Lega, contro cui la cittadinanza del luogo si è opposta già con un flash mob nella mattinata di ieri. Dai balconi del palazzo sono arrivati anche cori contro i sostenitori di Salvini, mentre dalla piazza rispondono cantando l’Inno di Mameli. Momenti concitati e grosse presenza delle forze dell’ordine, che stanno presidiando intorno alla piazza per mantenere l’ordine. Di seguito la FOTO dello striscione, resa nota dall’ANSA. L'articolo Scampia, striscione contro manifestazione della Lega (FOTO) proviene da Anteprima24.it. anteprima24

