Sanremo, fischi per Achille Lauro. All’Ariston porta la Marchesa Luisa Casati Stampa (Di sabato 8 febbraio 2020) fischi tra il pubblico del Teatro Ariston per l'ingresso di Achille Lauro. Lo stravagante cantante si è presentato con abito nero trasparente e una maxi corona in testa. Per la sua terza performance, Lauro ha interpretato la Marchesa Luisa Casati Stampa. La nobildonna, figlia di ricchi commercianti di tessuti vissuta a cavallo tra `800 e `900, è stata musa ispiratrice dei più grandi artisti dell'epoca, tra i quali Filippo Tommaso Marinetti, Fortunato Depero, Giacomo Balla e Man Ray. Grande mecenate, è stata di una delle protagoniste della bell'epoque a Venezia, città che scelse come il proprio palcoscenico. Lauro sceglie la Marchesa Casati perché amante dell'arte al punto di diventare essa stessa un'opera. Insofferente a regole e convenzioni, di cui - appunto - si è sempre fregata. "È un personaggio iconico e mistico che mi ha colpito. Musa inarrivabile, eterea e decandente", afferma n ... ilfogliettone

