Sanremo finisce alle 2.30 di notte, Amadeus: “Festival più lungo, dormiremo settimana prossima” (Di sabato 8 febbraio 2020) È un Festival di Sanremo più lungo del solito, che si sta protraendo fino a tarda notte. La quarta serata finirà alle 2.30 di notte e sui social crescono le domande sull'orario di chiusura e sulla scaletta del live. Enrico Nigiotti ha ironizzato prima dell'inizio della puntata, lamentando l'esibizione a ridosso delle 2:00, prima di Marco Masini, che sarà l'ultimo. Le polemiche sull'orario si sono susseguite ogni sera, da Rula Jebreal uscita dopo mezzanotte alla battuta di Tiziano Ferro sugli interventi di Fiorello, che gli stava costando un serio incidente diplomatico. fanpage

MarioGiunta : Vi lamentate di SanRemo che finisce tardi. Ma avete mai fatto un’asta de Fantacalcio? A quest’ora neanche metà cent… - StefanoGuerrera : “Perché Sanremo non finisce qui ci sono mille e altre sorprese” 23:54 e ancora non hanno cantato la metà dei concorrenti. OK. #Sanremo2020 - LaStampa : Zarrillo, l’ultimo della nottata, finisce di cantare all’una e 26. Ci vuole il coraggio di fare delle scelte: è que… -