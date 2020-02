Sanremo, dopo la squalifica Morgan rompe il silenzio: “Ecco cosa mi ha fatto Bugo” (Di sabato 8 febbraio 2020) Morgan e Bugo squalificati dal Festival di Sanremo 2020. È successo venerdì sera, quando Bugo ha lasciato il palco durante l’esibizione in gara che lo vedeva in coppia con Morgan. Che, invece di cantare il testo del brano in gara ‘Sincero’, ha iniziato a leggere delle parole scritte su un foglietto di carta parlando di “brutte intenzioni e le maleducazioni, la tua brutta figura di ieri sera (nella serata delle cover, ndr), la tua ingratitudine e la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”. A quel punto Bugo è uscito e non è più rientrato. Amadeus e Fiorello hanno cercato di far rientrare il cantante ma non c’è stato niente da fare. E poco dopo il padrone di casa ha annunciato: “Se Bugo e Morgan non rientrano per cantare, ci sarà automaticamente la squalifica del brano”. E così è stato. (Continua dopo la foto) Subito dopo ... caffeinamagazine

