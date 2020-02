Sanremo, Bugo zittisce Morgan: "Mi ha aggredito. Ha pure insultato mia moglie" - (Di sabato 8 febbraio 2020) Carlo Lanna  "Morgan e Bugo si sono presi a morsi e sputi" ""Stanotte fino alle 4 a cercare Bugo" Tutte le "follie" di Morgan all'ultimo FestivalSull'esclusione di Bugo e Morgan dal Festival di Sanremo ora a parlare è il primo durante la conferenza stampa Le polemiche sono in divenire dopo quanto è accaduto nella notte di ieri, in merito all’uscita di scena di Bugo durante la performance di Morgan. In un incontro con la stampa, il presidente dell’etichetta e lo stesso Bugo, raccontano il loro punto di vista sulla questione che, di fatto, infiamma il Festival di Sanremo a poche ore dall’ultima puntata. Il duo è stato comunque escluso e quindi sono 23 i cantanti in gara per il titolo di vincitore. "É una situazione che io definisco di delirio, quando Morgan dice di aver scritto la canzone. Lui ci crede davvero. ... ilgiornale

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - trash_italiano : - Malgioglio in prima fila - Il coro di Elettra costretto a cantare Elettra, Elettra Lamborghini - Bugo che abbando… - Enzo_Miccio : Inizia a diventar divertente Sanremo a quest’ora! Bisogna ringraziare Bugo la cui fuga ci ha salvato la vista dall’… -