Sanremo ascolti, bene anche la quarta serata: 9 milioni e mezzo di telespettatori (share al 53,3%) (Di sabato 8 febbraio 2020) Sono stati 9 milioni 503mila, pari al 53.3% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri, 7 febbraio, in media la quarta serata del Festival di Sanremo. L’anno scorso aveva raccolto in media 9 milioni 552mila spettatori pari al 46.1% di share. Il 53.3% centrato ieri sera rappresenta la miglior media per la quarta serata dal 1999, quando l’edizione condotta da Fabio Fazio, con Laetitia Casta e Renato Dulbecco, fece segnare il 54.06%. La parte “Sanremo Start” ha tenuto incollati allo schermo 11.411.000 spettatori (share 41,53%), la prima parte della quarta serata invece 12.674.000 spettatori (share 52,32%), mentre la seconda parte 5.819.000 spettatori (share 55,89%). La quarta serata è stata caratterizzata dall’annuncio del vincitore di Sanremo Giovani e dall’esibizione, saltata, di Bugo e Morgan, esclusi dal Festival. Speciale Sanremo ... open.online

tvsorrisi : Gli ascolti della terza serata di #Sanremo2020: - 11.591.000 spettatori (share 41,37%) nella parte “Sanremo Start”… - tvsorrisi : Ascolti di #Sanremo2020 nella quarta serata: - 11.411.000 spettatori (share 41,53%) nella parte “Sanremo Start” (fi… - Agenzia_Ansa : #Sanremo2020, il festival di Amadeus continua a fare il pieno di ascolti. 9,5 milioni e il 53.3% per la quarta sera… -