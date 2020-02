Sanremo, Amadeus su Bugo: “Mi ha chiesto scusa”. Critiche per la durata del Festival (Di sabato 8 febbraio 2020) Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo, Amadeus ha affrontato quanto accaduto ieri, con la rottura tra Morgan e Bugo. Il conduttore si è ritrovato sotto tiro anche per la lunghezza della kermesse giudicata eccessiva dalla stampa, che chiede un controllo maggiore sui tempi. Anche Fiorello ha rassicurato sui rapporti con Tiziano Ferro, una cui battuta sul palco dell’Ariston ha scatenato una tempesta d’odio contro il comico. Insomma, la quarta e penultima puntata di Sanremo, tra top e flop, è stata particolarmente difficile da gestire. Amadeus alla gogna per i tempi del Festival Ad Amadeus viene chiesto di rispondere sull’orario incerto del Festival di Sanremo. Le canzoni, secondo la stampa, sono state mandate troppo tardi e il Festival dura troppo. Per la serata finale si prospetta il rischio per i giornali di uscire senza il vincitore, per la prima volta. I ... thesocialpost

