Sanremo, Amadeus: "Stanotte fino alle 4 a cercare Bugo" - (Di sabato 8 febbraio 2020) Francesca Galici Amadeus ha preso a cuore il Festival e si ne sente responsabile al punto da restare fino alle 4 del mattino in giro per Sanremo alla ricerca di Bugo, sparito dopo essere sceso improvvisamente dal palco Tutti hanno visto cosa è successo sul palco di Sanremo tra Bugo e Morgan. Quello è stato l'ultimo atto, quello estremo, in una escalation di malumori e malcontenti all'interno del duo, così come hanno raccontato alcune persone vicine e lo stesso Morgan nelle ore successive all'uscita di scena. Prima dell'ingresso sul palco del teatro Ariston, alcuni testimoni raccontano che ci sarebbero stati spintoni, morsi e addirittura sputi tra Bugo e Morgan, il tutto all'insaputa di Amadeus che stava portando in porto la serata, giunta ormai alle battute conclusive. Poi si sa che Morgan, sulle scale che conducono alle quinte, ha scritto in fretta e furia i versi ... ilgiornale

trash_italiano : - Malgioglio in prima fila - Il coro di Elettra costretto a cantare Elettra, Elettra Lamborghini - Bugo che abbando… - pisto_gol : Il Festival di Sanremo costa alla RAI 18 mln€, ma ne incassa 31. I meno pagati sono i musicisti dell’Orchestra, gra… - rtl1025 : +++ Amadeus: '#Morgan e #Bugo non rientrano, cercheremo di capire poi cosa è successo. Dispiace molto. Da regolamen… -