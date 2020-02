Sanremo 2020,Festival di Sanremo 2020, Amadeus: “Ho cercato Bugo fino alle quattro, mi ha chiesto scusa”. Le botte con Morgan dietro le quinte? “Non so cosa succede in camerino” (Di sabato 8 febbraio 2020) Il “caso” Bugo-Morgan ha tenuto banco alla conferenza stampa del Festival di Sanremo 2020. Amadeus ha rivelato che ha cercato Bugo per tutta la città fino alle 4 e ha potuto confrontarsi con lui. “Bugo è una delle persone più educate che abbia mai conosciuto nella mia vita. La prima cosa che mi ha detto è stato ‘ti chiedo scusa’. Era triste perché aveva creato un problema. – ha detto – So che tra di loro c’è stato un problema personale. I due sono molto amici e normale che i caratteri sono diversi e qualcosa è accaduto se due persone si vogliono bene è normale che accada questo e mi auguro che possano risolverla e possano portare la canzone in giro. Questa sera Bugo e Morgan non ci saranno, nemmeno fuori gara. Se la canzone fosse di Bugo e Bugo fosse rimasto sul palco e Morgan se ne fosse andato allora avremmo valutato la cosa diversamente. La squalifica era ... ilfattoquotidiano

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -