Sanremo 2020: Wilma De Angelis al Festival dopo le polemiche (Di sabato 8 febbraio 2020) Wilma De Angelis, che ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo, aveva dato appuntamento a tutti i suoi amici e fan per lunedì 3 febbraio, un giorno prima dell’inizio del grande evento. dopo un’iniziale smentita diventata virale grazie al tweet della stessa cantante, sembra essere confermata la sua presenza al Festival. Wilma De Angelis a Sanremo 2020 Appena prima dell’inizio di Sanremo 2020 è scoppiato il caso Wilma De Angelis. La Rai aveva invitato la storica cantante a partecipare a una serata dal teatro del Casinò con tanti altri cantanti che in passato hanno preso parte al Festival, ma tutto è stato cancellato: “Pensate che oca che sono, mi sono anche comperata un bel vestito”. Poi l’inconveniente: “Ieri mi hanno detto che la mia presenza è stata cancellata, peccato!”. Marta Cagnola, giornalista e speaker radiofonica, ha ... notizie

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -