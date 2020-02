Sanremo 2020, Vincenzo Mollica dà il suo addio al Festival (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020, Vincenzo Mollica dà il suo addio al Festival Per Vincenzo Mollica si è trattato dell’ultimo Festival di Sanremo: lo storico giornalista del Tg1, infatti, a fine mese andrà in pensione. La Rai gli aveva dato un permesso speciale per permettergli di seguire Sanremo 2020. Visibilmente malato, il cronista chiude così una lunga e brillante carriera, in cui ha raccontato come pochi il mondo della musica, dello spettacolo e del cinema. TUTTE LE NOTIZIE SUL Festival DI Sanremo 2020 Oggi, 8 febbraio 2020, in occasione della finale del Festival Vincenzo Mollica farà dunque il suo ultimo collegamento con il Tg1 per il suo ultimo balconcino da inviato. Ripercorriamo la carriera dello storico giornalista del Tg1. Sanremo 2020, I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA Vincenzo Mollica Sanremo, la carriera Nasce a Formigine (provincia di Modena) il 27 gennaio 1953. Ad ... tpi

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -