Sanremo 2020, Valerio Soave: “Morgan mi ha chiesto 55mila euro” (Di sabato 8 febbraio 2020) Ad aggiungere ulteriori dettagli su quanto accaduto nella serata di venerdì 7 febbraio 2020 al Festival di Sanremo 2020 è intervenuto Valerio Soave, ex manager di Morgan e attuale agente di Bugo. L’uomo ha risposto alle accuse ricevute nei suoi confronti da Castoldi e gliene ha fatte alcune lui a sua volta. Sanremo 2020: Valerio Soave su Morgan Soave, che da anni segue alcuni tra gli artisti e le band più famose, ci ha tenuto a dire la sua sugli arrangiamenti della cover interpretata dalla coppia durante la terza serata. Morgan aveva infatti accusato l’orchestra di aver cambiato i suoi arrangiamenti per sabotarlo e fare in modo che desistesse dal partecipare al Festival. Parole che sono udibili anche nella telefonata con Red Ronnie dopo la puntata resa pubblica da quest’ultimo. Il suo ex manager ha controbattuto definendo le sue partiture piene di errori e insuonabili ... notizie

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -