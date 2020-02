Sanremo 2020, Tiziano Ferro e il monologo finale: "A 40 anni guardo il mondo dal filtro delle mie cicatrici" (Di domenica 9 febbraio 2020) Tiziano Ferro ha chiuso in grande stile la sua partecipazione al settantesimo Festival di Sanremo. Il cantautore di Latina, per chiudere la travagliata avventura sul palco dell'Ariston, ha deciso di omaggiare il pubblico con un medley di alcune delle sue canzoni di maggior successo.Prima di intonare le prime note de Alla mia età, brano del 2008 che porta nome del suo quarto album in studio, Tiziano Ferro ha proposto una breve riflessione sul tempo che avanza e sulla consapevolezza di essere giusti, indipendente da ciò che gli altri possono pensare. Ecco il testo dell'intervento, che l'artista ha pubblicato per intero sul proprio profilo Instagram: Tra due settimane compio 40 anni. A 40 anni, per la prima volta ho sognato Dio. Aveva il viso di un adolescente e mi diceva che ho strappato a morsi la vita che volevo. A 40 anni, ho scoperto che non voglio essere una persona alterata dal ... blogo

