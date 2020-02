Sanremo 2020: quinta serata finale, ospiti e anticipazioni 8 febbraio (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020: quinta serata finale, ospiti e anticipazioni 8 febbraio La Settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana è in dirittura d’arrivo. Questa sera, sabato 8 febbraio, Amadeus e Fiorello condurranno la finale di Sanremo 2020, accompagnati da alcune tra le loro compagne di viaggio. Torneranno infatti sul palco dell’Ariston Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello. Sabrina Salerno, in modo particolare, si esibirà dal vivo eseguendo i suoi due celebri tormentoni che la resero una vera icona pop degli anni Ottanta. Segui Termometro Politico su Google News La serata di ieri si è aperta con le esibizioni dei protagonisti della Sezione Giovani, che ha visto Leo Gassmann trionfare tra le Nuove Proposte con il brano Vai Bene così. Il giovane Gasmann, fin dalla prima serata, era stato considerato uno dei favoriti, insieme a Tecla, ... termometropolitico

