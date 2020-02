‘Sanremo 2020’, Pietro Tartaglione contro Achille Lauro: “Se questo è l’esempio per i giovani, spero non sia mai quello di mio figlio” (Di sabato 8 febbraio 2020) Tutto si può dire tranne che la presenza di Achille Lauro sia passata inosservata in questa super scoppiettante edizione del Festival di Sanremo che si avvia ormai verso la conclusione. Look stravaganti, da un lato criticatissimi e dall’altro apprezzatissimi, ma non banali, e non portati sul palco per caso. Ogni travestimento di Lauro de Marinis, in arte Achille Lauro, racchiude infatti un significato, una voglia di sdoganare gli stereotipi e di andare oltre tutti i pregiudizi. Dei messaggi forti e bellissimi quelli del cantante romano, che non tutti però hanno apprezzato. Tra coloro che, infatti, non hanno amato le sue performance c’è anche l’ex corteggiatore Pietro Tartaglione, che – dopo aver visto le sue esibizioni e aver scovato in rete un video molto forte su di lui diffuso in queste sere da Striscia la Notizia (che trovate in apertura del post) – si ... isaechia

