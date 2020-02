Sanremo 2020, Piero Pelù accusato di plagio durante la finale – CONFRONTO AUDIO (Di domenica 9 febbraio 2020) È in corso la finale del Festival di Sanremo 2020, che ha già visto molte polemiche. Un’altra però se ne sta per aggiungere, dopo un’accusa molto pesante pubblicata su Twitter da un utente. L’account in questione ha spiegato che la canzone di Piero Pelù, Gigante, sarebbe simile, fin troppo, a Keep Your Heart Broken dei The Rasmus. Amico Pelù io ti voglio bene, ma per “inciso” la tua Gigante è uguale uguale a Keep Your Heart Broken/The Rasmus – #ELplagio Qui di seguito vi lasciamo il video di Gigante, poi il video della canzone Keep Your Heart Broken Amico Pelù io ti voglio bene, ma per “inciso” la tua Gigante è uguale uguale a Keep Your Heart Broken/The Rasmus <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/270c-1f3fb.png" alt="✌ trendit

