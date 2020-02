Sanremo 2020 | Morgan si scaglia contro Bugo | “Mi ha sfidato giovedì e io ho risposto”

Sanremo 2020 : qualche curiosità (che forse non sapevi) sui Pinguini Tattici Nucleari : La loro "Ringo Starr" è irresistibile! The post Sanremo 2020: qualche curiosità (che forse non sapevi) sui Pinguini Tattici Nucleari appeared first on News Mtv Italia.

Festival di Sanremo 2020 : stasera gran finale. Squalificati Morgan e Bugo. La classifica : Sono stati 9 milioni 503mila, pari al 53.3%, i telespettatori che hanno seguito ieri in media la quarta serata del Festival di Sanremo, che ha incoronato Leo Gassmann vincitore tra le Nuove Proposte e ha visto poi, in chiusura, la squalifica di Bugo e Morgan. L'anno scorso la quarta serata del Festival aveva raccolto in media 9 milioni 552mila spettatori pari al 46.1% di share. E stasera più che serata, sarà la nottata finale. Con la ...

Vincenzo Mollica standing ovation a Sanremo 2020 : «Fare il cronista è stato il mio mestiere» : standing ovation all’Ariston per Vincenzo Mollica, che per ben 40 anni ha saputo raccontare come nessuno il Festival di Sanremo. L’inviato del Tg1 dall’alto del suo balconcino, ormai diventato più famoso di quello di Giulietta e Romeo, ha intervistato i più grandi svelando i segreti del backstage della kermesse canora più attesa. Tanta passione e microfono in mano. Nonostante il Parkinson e il forte calo alla vista ...

Sanremo 2020 - Morgan squalificato : nel 2010 venne escluso dalla gara : Morgan e Bugo sono stati squalificati dal Festival di Sanremo 2020 per “defezione”: Morgan avrebbe infatti modificato il testo della canzone umiliando Bugo. Si tratta della prima volta che un cantante viene squalificato dalla kermesse, ma esistono alcuni precedenti legati proprio a Morgan. Infatti, nel 2010, quando partecipò al Festival venne escluso: il motivo è serio. Sanremo 2020, Morgan squalificato: i precedenti Nel 2010 Morgan ...

Sanremo 2020 - Antonella Clerici gela Amadeus : la gaffe : Non è Sanremo senza gaffes. Lo sanno bene Amadeus e Antonella Clerici che nel corso della settantesima edizione del Festival di Sanremo hanno attirato l’attenzione dei media per via di alcune battute alquanto inaspettate. La gaffe di Antonella Clerici Co-conduttrice del Festival di Sanremo nel corso della quarta serata della kermesse sonora, Antonella Clerici si […] L'articolo Sanremo 2020, Antonella Clerici gela Amadeus: la gaffe ...

Sanremo 2020 - Alketa Vejsiu contro Amadeus : "Quattro minuti?" - frase rubata dal microfono aperto : Sono in tanti, durante l'edizione del del Festival di Sanremo 2020, ad essersi lamentati per le tempistiche. Dopo Tiziano Ferro fatto cantare a mezzanotte, ecco che nella polemica si inserisce lei: Alketa Vejsiu. La conduttrice albanese si è infatti lasciata andare una frase a microfoni accesi. Ques

Sanremo 2020 - effetto Morgan-Bugo. Nuovo record ascolti : 53 - 3%. E loro potrebbero tornare fuori gara : Si fa tardissimo. Come al solito. Quando a Sanremo è l?1.30 passata, 6 dei 24 Big in gara devono ancora cantare. La quarta serata del Festival finisce alle 2.25 con Marco Higlander...

Volano gli ascolti della quarta serata del Festival di Sanremo 2020 : Sono ancora da record gli ascolti della quarta serata del Festival di Sanremo, che si ferma allo storico risultato del 53,3%. Amadeus conquista quindi il pubblico con uno show pantagruelico, ricco di ospiti ma anche di canzoni e che termina costantemente a notte fonda. Forte la prima parte, con il 52,3% di share per un totale di 12674000 telespettatori, mentre vola la seconda parte, fino a toccare il 56% con 5795000 telespettatori incollati ...

Sanremo 2020 - l’urlo di Alessandro Gassman per il suo Leo : «Daje Pippoooo!» : Leo GassmanLeo GassmanLeo GassmanLeo GassmanLeo GassmanLeo GassmanLeo Gassman«Come da tradizione di famiglia, voglio mantenere un certo aplomb e voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato mio figlio. Daje Pippooooooooo». Parte piano e finisce urlando di gioia Alessandro Gassman per la vittoria del figlio Leo nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo. https://twitter.com/GassmanGassmann/status/1225886661843832838 Il video ...

Sanremo 2020 - il Corsera su Morgan : "La lettera poco lucida con cui accusava l'orchestra di complotto" : Al Festival di Sanremo è deflagrato il caso Morgan-Bugo, squalificati dopo la modifica del testo della canzone da parte del primo. Modifiche con cui ha insultato il suo socio. Un caso clamoroso. Ma la tensione tra i due, si apprende, covava da giorni. E a tal proposito, è interessante un passaggio d

Festival di Sanremo 2020 - la verità di Morgan sulla lite con Bugo : “Lui voleva liberarsi di me - ecco come sono andate le cose” : Morgan a notte fonda dà la sua versione del perché abbia deciso di mandare all’aria la partecipazione al Festival di Sanremo, consapevole che cambiando le parole del brano “Sincero” la squalifica era dietro l’angolo, mettendo a rischio Bugo: “Ma non fa niente, alla fine a me non interessa di essere qui dentro, mentre a lui sì”, ha detto a La Repubblica. L’attacco della canzone era rivolto al compagno di avventura che piano ...

Festival di Sanremo 2020 - è ora di parlare di un paio di temi veramente importanti : Spero che siano d’accordo i miei venticinque lettori se questa volta lascio da parte il solito schema dei buoni e cattivi del Festival, per riprendere un paio di temi che mi sembrano importanti e che si sono manifestati con grande evidenza in queste serate, in particolare quella di giovedì. D’altronde anche ieri sera ne hanno fatto cenno, pur scherzosamente, sia Fiorello con la battuta del pappagallo, sia Antonella Clerici nelle sue regole ...

Festival di Sanremo 2020 - le pagelle della quarta serata. Bocciata Francesca Sofia Novello : sarà ricordata solo per il “passo indietro” : E anche la quarta serata del Festival è andata. Bene, verrebbe da dire. Una serata piacevole con la vittoria tra le Nuove Proposte di Leo Gassmann e qualche colpo di scena. Ecco le pagelle della puntata. L'articolo Festival di Sanremo 2020, le pagelle della quarta serata. Bocciata Francesca Sofia Novello: sarà ricordata solo per il “passo indietro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sanremo 2020 - Bugo e Morgan e “l’epico sca**o” : ecco perché uno dei due deve godersi questo momento e “spiccare il volo” : I più attenti o meglio, quelli ancora svegli quando sono quasi le due di notte e mancano le esibizioni di tre cantanti prima della classifica, se ne accorgono subito. Bugo non vuole scendere dalle scale. Poi però, con un leggero ritardo rispetto a Morgan, arriva e sembra aggiustarsi la giacca. Che sia stato un problema col microfono? Appena Morgan inizia a cantare si capisce che non è così: Castoldi ha cambiato il testo del brano (che legge su ...