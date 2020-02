Sanremo 2020: Morgan e Bugo rischiano un maxi risarcimento alla Rai (Di sabato 8 febbraio 2020) Non solo la squalifica dal Festival di Sanremo 2020: dopo quanto successo nella loro esibizione di venerdì 7 febbraio 2020 Morgan e Bugo potrebbero anche dover versare un maxi risarcimento alla Rai. Si tratterebbe infatti dell’intera somma data loro per la partecipazione o di parte di essa. maxi risarcimento alla Rai per Morgan e Bugo? Come specificato dal vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo, la vicenda è ancora in fase di evoluzione e l’azienda stessa non ha ancora deciso se ci siano le condizioni o meno per chiedere un risarcimento. La richiesta nel caso sarebbe per danni d’immagine e andrebbe a colpire Bugo per aver abbandonato lo studio e forse anche Morgan per essere venuto meno al testo originariamente scelto per il Festival. Un’ulteriore verifica giungerà anche dal Codacons, il cui presidente Carlo Rienzi ha annunciato che lunedì 10 febbraio presenterà un ... notizie

