Sanremo 2020, Mollica saluta la sala stampa: “Fellini mi disse di non sbagliare mai il tempo di un addio…aveva ragione”. Ovazione dei colleghi (Di sabato 8 febbraio 2020) “C’ho due compagni di viaggio uno è mister glaucoma, e uno è mister parkinson..ma comunque andiamo avanti”. Così Vincenzo Mollica saluta i suoi colleghi in sala stampa e lo fa in modo ironico, dicendo di andare in pensione e facendo riferimento alla sua malattia. “Fare il cronista è stato il mio mestiere e il Tg1 la mia casa. Ringrazio tutti voi. Fellini mi disse di non sbagliare mai il tempo di un addio…aveva ragione”, ha continuato il giornalista, subito applaudito calorosamente dai colleghi. L'articolo Sanremo 2020, Mollica saluta la sala stampa: “Fellini mi disse di non sbagliare mai il tempo di un addio…aveva ragione”. Ovazione dei colleghi proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -