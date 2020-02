Sanremo 2020, Michele Zarrillo: “Vi spiego perché non ho mai vinto” (Di domenica 9 febbraio 2020) Per la sua tredicesima volta al Festival, Michele Zarrillo ha proposto il brano “Nell’estasi e nel fango”. A tal proposito ha dichiarato: “L’ho scritto in un pomeriggio mentre i figli giocavano”. Si tratta di una canzone profonda, che scava nelle debolezze di ciascuno. A differenza degli altri più grandi successi da lui scritti in trent’anni di carriera, la sua canzone sanremese si incentra sulla la sofferenza dell’uomo. In conferenza stampa ha espresso le sue sensazioni su Sanremo 2020 e ha parlato dei suoi progetti. Sanremo 2020, Michele Zarrillo racconta il suo Festival “Il testo invita alla riflessione, l’uomo deve avere la forza di reagire a tutte le avversità che a volte la vita ci mette di fronte”. Il suo ultimo Festival era stato nel 2017 con “Mani nelle mani”, ma su Sanremo 2020 commenta: “È ... notizie

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -