Sanremo 2020: Marracash (fidanzato di Elodie) contro il voto anticipato della sala stampa. Giustamente! (Di sabato 8 febbraio 2020) Elodie e Marracash Continuano a non placarsi le polemiche legate al Festival di Sanremo 2020. Stavolta a ‘prendersela’ con la kermesse canora è Marracash, fidanzato di Elodie. L’oggetto del contendere la modalità di votazione della sala Stampa. Nello specifico, Marracash è entrato in contrasto con la modalità di votazione della sala stampa quando, grazie ad un tweet di un giornalista di Wired, ha avuto conferma del fatto che le votazioni fossero state eseguite dalle 21.30 alle 22.30, cosa che non ha permesso ai giornalisti di risentire tutti i brani dei 24 big (allora) in gara. “Abbastanza vergognoso“ ha argomentato il rapper su Twitter, ravvisando una mancanza di rispetto per tutti gli artisti, visto che fino a quell’ora si era esibito soltanto Paolo Jannacci. Il giornalista coinvolto nella ‘querelle’ ha così risposto al suo ... davidemaggio

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -