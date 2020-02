Sanremo 2020, Loredana Bertè polemica “Una nessuna centomila”: replica di Laura Pausini (Di sabato 8 febbraio 2020) Le polemiche sono il sale del Festival di Sanremo 2020, per molti contano più della gara canora stessa. Dopo il «passo indietro» di Amadeus in conferenza stampa e l’eliminazione di Morgan e Bugo arriva il messaggio sui social di Loredana Bertè, delusa di non essere stata coinvolta al concertone Una nessuna centomila. Un evento promosso sul palco dell’Ariston da Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Elisa Toffoli, Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Giorgia ed Emma Marrone, che si esibiranno all’Arena Campovolo il 19 Settembre 2020. Un modo per dire basta alla violenza contro le donne. Il concerto raccoglierà, infatti, fondi destinati ai centri antiviolenza. Sanremo 2020, Loredana Bertè polemica “Una nessuna centomila”: «La notizia l’ho appresa in diretta tv…» Loredana Bertè ha lamentato sui social di non essere stata chiamata nonostante il suo impegno in ... urbanpost

