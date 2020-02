Sanremo 2020, lite tra Bugo e Morgan: alla fine lascia il palco (VIDEO) (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020, lite tra Bugo e Morgan durante l’esibizione: alla fine lascia il palco dell’Ariston La quarta serata di Sanremo verrà ricordata più per quanto accaduto tra Bugo e Morgan che per l’effettiva competizione canora. Il Festival entra nel vivo alla vigilia della finalissima di sabato. Dopo l’assegnazione del premio per i giovani, con la … L'articolo Sanremo 2020, lite tra Bugo e Morgan: alla fine lascia il palco (VIDEO) proviene da www.inews24.it. inews24

